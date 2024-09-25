Прага, 25 сентября, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Победа в украинском конфликте ценой уничтожения половины населения Украины не является победой. Об этом заявил президент Чехии Пётр Павел.

Иван Шилов ИА Регнум

Он назвал «опасными для всех» надежды на то, что конфликт завершится чистой победой Киева через несколько недель или месяцев.

«Я никогда не подвергал сомнению, что мы должны поддерживать Украину в восстановлении территориальной целостности, что это конечная цель. Мы просто должны реалистично оценивать временные рамки и то, какой ценой эта цель может быть достигнута», — сказал Павел в беседе с местным агентством Ceske noviny.

Как сообщало ИА Регнум, в августе президент Чехии отмечал, что компромисс может стать хорошим путём для прекращения конфликта на Украине. Он указал на то, что у России есть огромный ядерный арсенал, а также колоссальные военные и материальные ресурсы, из-за чего страна может многие годы вести интенсивные боевые действия. В этом никто не заинтересован, поэтому нужно убедить Москву и Киев переходить к политическому урегулированию, добавил Павел.

Ранее президент Чехии призвал Европу активнее поддерживать Украину. Он пояснил, что речь идёт именно о финансировании, а не об отправке войск на Украину, поскольку ввод военных на украинскую территорию может привести к пересечению так называемой красной линии.