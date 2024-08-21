Прага, 21 августа, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Компромисс может стать хорошим путём для прекращения конфликта на Украине, заявил президент Чехии Пётр Павел в интервью, опубликованном 21 августа порталомNovinky.

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС Президент Чехии Пётр Павел

Он указал на то, что Россия обладает огромным ядерным арсеналом, имеет колоссальные военные и материальные ресурсы, а потому может многие годы вести интенсивные боевые действия. В этом никто не заинтересован, поэтому нужно убедить Москву и Киев переходить к политическому урегулированию.

«Если ценой прекращения конфликта станет какое-то временное решение, компромисс, то я думаю, что это хороший путь», — сказал Павел.

По мнению главы государства, Россия и Украина в конце концов согласятся с тем, что невозможно продолжать конфликт, и пойдут на переговоры, а США или Китай могли бы в этом помочь.

Как предавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 12 августа, указав на атаку ВСУ на Курскую область, заявил, что не о чем вести переговоры с теми, кто обстреливает мирных жителей, гражданскую инфраструктуру и ядерные энергетические объекты. Он подчеркнул, что киевский режим таким образом отказался от предложений по мирному урегулированию конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 августа заявила, что киевский режим, напав на Курскую область, хотел усилить переговорные позиции, но тем самым сделал мирное урегулирование невозможным. Вероятно, украинские власти не подумали, что никто не захочет договариваться с теми, кто организовал террор и бесчинства в отношении мирного населения, отметила она.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 21 августа назвал невозможным мирное урегулирование на Украине после нападения ВСУ на Курскую область. Теперь переговоры будут только после полного разгрома украинских войск. Политик также заявил, что России готовили «переговорный капкан».