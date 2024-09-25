Берн, 25 сентября, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Аномалии в сверхредких распадах частиц, которые могут указать новый путь к исследованию физики, наблюдали учёные в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) в Швейцарии. Сообщение об этом опубликовано на сайте научной организации.

Известия/Зураб Джавахадзе

Физики из разных стран провели на установке NA62, встроенной в Большой адронный коллайдер (БАК), эксперимент с распадом одной из элементарных частиц, каона, на заряженный пион и пару нейтрино-антинейтрино. Этот редкий распад происходил примерно в 13 случаях из 100 млрд, тогда как Стандартная модель физики частиц прогнозирует его менее чем в 10 случаях на 100 млрд.

«Сейчас участники проекта NA62 собирают новые данные в надежде подтвердить или же опровергнуть наличие «новой физики» в этих распадах», — говорится в сообщении.

Эксперимент начали в 2015 году, чтобы максимально точно замерить, на какие типы частиц распадается заряженный каон, состоящий из верхнего (u) кварка и «странного» антикварка (s). Распад на пион и пару нейтрино-антинейтрино, согласно теории, относится к наиболее редким.

В 2018–2021 годах в период второй «большой остановки» БАК эксперимент NA62 обновили. Это позволило нарастить интенсивность пучка частиц и повысить качество и скорость сбора данных.

Отмечается, что зафиксировано достаточно большое число распадов каонов на пионы и пары нейтрино-антинейтрино, а также статистическая достоверность в пять сигма — одна ошибка на 3,5 млн попыток. Такой итог необходим, чтобы открытие было признано научным сообществом.

Как сообщало ИА Регнум, в августе учёные, изучающие треки частиц, образующихся из миллиардов столкновений атомных ядер на Релятивистском коллайдере тяжёлых ионов (RHIC) в США, обнаружили новый тип ядра антиматерии, который оказался самым тяжёлым из когда-либо найденных. Работа специалистов позволяет исследовать основные строительные блоки материи и то, как они действовали 15–20 млрд лет назад.