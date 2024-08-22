Москва, 22 августа, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Исследователи, изучающие треки частиц, образующихся из миллиардов столкновений атомных ядер на Релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) в США, обнаружили новый тип ядра антиматерии, который оказался самым тяжелым из когда-либо найденных. Об этом сообщила пресс-служба Брукхевенской национальной лаборатории (BNL).

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«Учёные <…> обнаружили самое тяжелое ядро антиматерии из когда-либо обнаруженных, антигиперводород-4», — говорится в сообщении.

Проанализировав данные о столкновении 6,6 млрд частиц, команде удалось получить 16 сигналов о появлении антигиперводорода-4. Он состоит из антипротона, двух антинейтронов и анти-лямда-гиперона. Частица исчезла практически сразу после рождения.

Исследователи из STAR Collaboration использовали детектор частиц для анализа «осколков», образующихся при столкновении ядер на атомном ускорителе, который воссоздает условия ранней Вселенной. Работа учёных позволяет исследовать основные строительные блоки материи и то, как они действовали 15–20 млрд лет назад.

Как рассказал китайский учёный Цзюньлинь Ву, специалисты пока не нашли ответы на вопросы, почему во Вселенной доминирует материя и почему существует дисбаланс материи и антиматерии во Вселенной.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2018 года учёные из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) провели самое высокоточное исследование антиматерии. Работа позволила выявить спектральную структуру атома антиводорода в беспрецедентном цвете.