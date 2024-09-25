Москва, 25 сентября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. На Земле началась слабая магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Начало слабой магнитной бури класса G1 зафиксировано в 8 часов 49 минут по московскому времени», — написал он в Telegram-канале.

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН предупреждала, что слабая магнитная буря накроет Землю 25 сентября. По словам учёных, возмущение магнитного поля планеты начнёт усиливаться в районе полудня по московскому времени и достигнет уровня G1 (слабая магнитная буря) в период с 15:00 до 18:00.

Ранее магнитная буря, доходившая до максимального уровня, обрушилась на Землю после прохождения недавно выброшенного Солнцем облака плазмы. Из-за бури в Западном полушарии, в том числе в Канаде и северных штатах США, наблюдались очень сильные полярные сияния. Россия в зону сияний не попала. Одну из самых сильных вспышек на Солнце с 2017 года зафиксировали 14 сентября.