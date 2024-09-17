Москва, 17 сентября, 2024, 10:41 — ИА Регнум. На Земле после прохождения недавно выброшенного Солнцем облака плазмы началась магнитная буря почти максимального уровня. Об этом 17 сентября сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«После 10 часов нахождения в периферийных областях солнечного плазменного облака планету всё же зацепило ядром выброса. Скачок параметров окружающего космического газа был зарегистрирован примерно в 01:30 по московскому времени, а около 04:30 утра произошли наиболее сильные изменения», — говорится в сообщении на сайте лаборатории.

Уточняется, что наземные магнитометры зарегистрировали это как начало магнитной бури уровня 3,66 (почти четыре балла по пятибалльной шкале) и сейчас она продолжается, хотя и не должна быть длительной, потому что основные массы плазмы уже прошли мимо Земли.

Из-за магнитной бури в западном полушарии наблюдаются очень сильные полярные сияния, которые видны на всей территория Канады и в северных штатах США.

«В восточном полушарии (включая Россию) зона сияний отсутствует», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв рассказал, что в XXI веке цикл солнечной активности увеличился, вопреки прогнозам учёных. По его мнению, Солнце могло войти в новый 100-летний цикл роста, однако эту гипотезу можно будет подтвердить, только наблюдая за светилом в течение года.

В середине августа на Солнце произошло пять мощных вспышек, одна из которых была высочайшего класса Х. В ходе последней наблюдалось нарушение КВ-радиосвязи.

На Солнце 6 августа произошли две мощные вспышки самого высокого класса, перед которыми наблюдалась серия средних взрывов, произошедших на краю солнечного диска. По словам экспертов, светило, судя по всему, выходит на непрерывный режим активности.