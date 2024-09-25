Балаково, Саратовская область, 25 сентября, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Предпринимательницу Наталью Алёшникову, похищенную в городе Балаково Саратовской области, нашли убитой. Об этом сообщает 25 сентября Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

Тело 47-летней женщины с ножевыми ранениями обнаружили в её же машине, брошенной в лесополосе, говорится в сообщении.

Ранее предполагалось, что злоумышленники похитили Алёшникову, чтобы угнать дорогой кроссовер. Преступников пока не нашли, правоохранители проверяют все версии произошедшего, включая личную месть.

Как сообщало ИА Регнум, по данным следствия, поздно вечером 22 сентября двое мужчин силой усадили Алёшникову в её же машину во дворе дома на бульваре Роз и уехали. Следователи возбудили уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору.