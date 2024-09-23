СК возбудил дело о похищении женщины в Саратовской области
Саратов, 23 сентября, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения жительницы города Балаково Саратовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя следственного управления СК РФ по региону.
«Следователями возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору)», — сказала собеседница агентства.
В пресс-службе ГУ МВД по региону добавили, что на данный момент сотрудники полиции устанавливают местонахождение женщины.
Ранее в соцсетях появлялась информация о том, что пропала 47-летняя жительница Саратовской области Наталья Алешникова. Сообщалось, что примерно в 23:00 22 сентября во дворе дома на бульваре Роз женщину якобы похитили неизвестные, насильственно посадив в машину.
Ранее ИА Регнум передавало, что в Калужский областной суд продолжает рассматривать уголовное дело, возбуждённое против семьи Новиковых, которые в конце ноября похитили восьмилетнюю девочку.
Последнее слушание по делу Новиковых состоялось 17 сентября. Приговор не был вынесен, поскольку сторона защиты потребовала дополнительную проверку экспертов.
29 ноября появилась информация о пропаже второклассницы в городе Козельске. Примерно в 15:00 она вышла из школьного автобуса на своей остановке, дошла до угла, после чего её никто не видел. Было возбуждено уголовное дело по ст. 126 («Похищение человека») и ст. 163 («Вымогательство»).