Саратов, 23 сентября, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения жительницы города Балаково Саратовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя следственного управления СК РФ по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Следователями возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору)», — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по региону добавили, что на данный момент сотрудники полиции устанавливают местонахождение женщины.

Ранее в соцсетях появлялась информация о том, что пропала 47-летняя жительница Саратовской области Наталья Алешникова. Сообщалось, что примерно в 23:00 22 сентября во дворе дома на бульваре Роз женщину якобы похитили неизвестные, насильственно посадив в машину.

Ранее ИА Регнум передавало, что в Калужский областной суд продолжает рассматривать уголовное дело, возбуждённое против семьи Новиковых, которые в конце ноября похитили восьмилетнюю девочку.

Последнее слушание по делу Новиковых состоялось 17 сентября. Приговор не был вынесен, поскольку сторона защиты потребовала дополнительную проверку экспертов.

29 ноября появилась информация о пропаже второклассницы в городе Козельске. Примерно в 15:00 она вышла из школьного автобуса на своей остановке, дошла до угла, после чего её никто не видел. Было возбуждено уголовное дело по ст. 126 («Похищение человека») и ст. 163 («Вымогательство»).