Вашингтон, 25 сентября, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Ведущий китайский экономист Чжу Хэнпэн исчез из публичного пространства после критики в адрес председателя КНР Си Цзиньпина в закрытом чате мессенджера WeChat. Об этом 24 сентября сообщило издание The Wall Street Journal.

Zhang Ling/XINHUA/EPA/ТАСС Председатель КНР Си Цзиньпин

В статье написали, что экономиста одного из ведущих аналитических центров КНР задержали и отстранили от должности после того, как он якобы подверг резкой критике правление руководства республики. С апреля Хэнпэн перестал появляться на публике, не отвечал на вопросы журналистов по электронной почте. В квартире экономиста никто не открыл дверь. Юридический статус специалиста также не определён.

Чжу Хэнпэн более 20 лет занимал должность в аналитическом центре CASS.

Официальные представители КНР информацию о его местонахождении не комментируют.

Как сообщало ИА Регнум, Си Цзиньпин во время своего майского визита во Францию завуалированно раскритиковал Вашингтон и другие западные страны, которые обвиняют Пекин в поддержке Кремля, написала журналистка газеты Politico Клеа Колкатт. По её словам, китайский лидер выступил против того, чтобы использовать украинский кризис для обвинения, очернения других стран и разжигания новой холодной войны. Также в статье отмечалось, что Си Цзиньпин повторил свой традиционный тезис о непричастности Пекина к конфликту, при этом КНР играет важную роль в поддержании мира.