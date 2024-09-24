Людиново, Калужская область, 25 сентября, 2024, 00:09 — ИА Регнум. В городе Людиново Калужской области в дорожной аварии погиб двухмесячный ребёнок, ещё несколько человек пострадали. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

https://t.me/prokklg40 ДТП в Калужской области

По предварительным данным, трагедия случилась около 20:00 мск.

«Мужчина — водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь в районе дома №7 по улице Герцена на перекрёстке с улицей Трудовые резервы города Людиново, не предоставил преимущественное право движения двигавшемуся по главной дороге рейсовому микроавтобусу», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

При столкновении транспортных средств автомобиль откинуло на находившихся на тротуаре пешеходов. От полученных травм на месте аварии погиб двухмесячный ребёнок. Также в ДТП пострадали четыре человека. Их доставили в местную больницу.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 ноября 2023 года в Калужской области при столкновении автомобиля Renault Logan с автобусом пострадали шесть детей, водитель легковушки погиб. Авария произошла на участке трассы Малоярославец — Боровск. Также ранения получили трое взрослых, которые сопровождали ехавших в автобусе несовершеннолетних.

Три человека погибли в Волгодонском районе Ростовской области при столкновении пассажирского автобуса с легковым автомобилем вечером 21 сентября 2024 года. Автобус следовал из Элисты в Ростов, в нём ехали 22 человека, в том числе двое детей. После ДТП в транспорте начался пожар.