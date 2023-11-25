Боровск, Калужская область, 25 ноября, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате ДТП с участием автобуса, перевозившего школьников, в Боровском районе Калужской области выросло до девяти, сообщили 25 ноября в управлении МВД по региону.

МЧС России/ТАСС

«По предварительным данным, в ДТП, которое произошло 25 ноября в районе 10:00 на автодороге Малоярославец — Боровск, погиб водитель «Рено». Пострадали 6 несовершеннолетних и 3 сопровождавших их взрослых, которые ехали в автобусе», — сказано в сообщении управления.

На месте работают сотрудники специальных служб по ликвидации последствий ДТП, обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в МВД.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в правительстве Калужской области заявили, что, по предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек и пострадали восемь, в том числе семеро детей. Школьники получили ушибы и ссадины, серьёзных травм у них нет, всех пострадавших доставили в больницу, отметили в пресс-службе.

По предварительной версии, причиной ДТП стал выезд легкового автомобиля Renault Logan на встречную полосу, водитель этого автомобиля погиб на месте ДТП, сообщали также в правительстве региона.

В свою очередь, в управлении Следственного комитета по Калужской области рассказали, что по факту ДТП проводится проверка. Будет дана правовая оценка действиям лиц, обеспечивающих безопасность пассажирской перевозки несовершеннолетних, отметили в СК.