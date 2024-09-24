Берн, 24 сентября, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Принятие национальным советом (нижней палатой парламента) Швейцарии заявления о признании голодомора актом геноцида вызвало недоумение и возмущение в российском посольстве. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба дипмиссии.

ria.ru Парламент Швейцарии

«Швейцарские законодатели в своём безудержном стремлении, достойном лучшего применения, ещё хоть чем-нибудь «подсобить» Киеву достали с пыльных полок насквозь лживый тезис о якобы целенаправленном уничтожении советским руководством украинского народа. Приходится констатировать, что нижняя палата парламента Конфедерации использует грубо извращённую трактовку событий прошлого в качестве «исторического оружия» в гибридной войне Запада против нашей страны», — указали на сайте российского посольства.

Дипломаты напомнили, что массовый голод 1930-х годов не был первым или последним в СССР. В 20-х годах прошлого столетия подобная трагедия случилась в Поволжье, Крыму, Западной Сибири, Украинской, Казахской и Белорусской ССР. Тогда, по данным историков, погибло около 5 млн человек.

Катастрофа 1932–1933 годов была вызвана неурожаем и другими причинами. Кроме того, аналогичные случаи неоднократно происходили и в других частях света. Например, в 1943 году в Бенгалии под управлением Великобритании от массового голода погибло от 3 до 7 млн человек.

В посольстве подчеркнули, что сфабрикованный русофобскими кругами миф о голодоморе активно используется преступным киевским режимом и его западными спонсорами для ведения кампании по демонизации России, а любое уравнивание трагедии 1930-х годов с геноцидом не соответствует фактам, подкреплённым архивными документами.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что молдавские депутаты рассматривают возможность признать голод 1946–1947 годов геноцидом по примеру голодомора на Украине. По разным оценкам, из-за голода в Молдавии в послевоенные годы скончалось от 70 до 200 тыс. человек.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов подчёркивал, что геноцид советского народа — это крупнейшее преступление в истории человечества, а Запад пытается переписать историю. Россия сталкивается с широкомасштабной кампанией по фальсификации истории и искажению исторической правды, которая активно проводится странами Запада, напомнил он.