Киев, 24 сентября, 2024, 21:05 — ИА Регнум. Депутата Верховной рады Артёма Дмитрука, который обвинял власти Украины в попытках покушения на себя, задержали в Лондоне, сообщает 24 августа украинское издание «Страна. ua».

Telegram/Артем Дмитрук

«Идёт суд по экстрадиции, (правоохранители. — Прим. ред.) просят меру пресечения в виде взятия под стражу», — сказано в публикации.

Ранее Дмитрук заявлял, что киевский режим обратился к странам-партнёрам с просьбой задержать его и выдать на Украину. В частности, по этим данным, запрос был направлен генеральному секретариату Интерпола. Печерский районный суд Киева ранее избрал депутату меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего была инициирована процедура его розыска, в том числе международного.

25 августа украинская прокуратура заочно предъявила Дмитруку обвинения в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного, после чего появилась информация, что парламентарий покинул страну, причём сделал это нелегально.

20 августа Дмитрук заявил, что организованные преступные группы готовят покушение на него и членов его семьи. Он уточнил, что каждый день получает сообщения с угрозами убийства. Депутат считает, что это связано с его государственной деятельностью и политической позицией и прежде всего — с его выступлениями в поддержку канонической Украинской православной церкви.