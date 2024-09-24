Развожаев предупредил о масштабных учениях в Севастополе
Севастополь, 24 сентября, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Масштабные плановые учения пройдут 25 сентября в районе ряда населённых пунктов в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
«В районе Ялтинского кольца, Фруктовое, Андреевка, Орловского моста и Тылового пройдут плановые учения. Цель этой масштабной тренировки — отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника», — написал он.
Развожаев добавил, что ориентировочно с 12:00 до 14:00 в районе береговой линии на Северной стороне в Севастополе военнослужащие проведут тренировки с использованием самолётов и вертолётов.
Глава города призвал жителей не беспокоиться при виде блокпостов, спецтехники, людей со стрелковым оружием и отметил, что учения пройдут под контролем силовых структур с соблюдением всех мер безопасности.
Как передавало ИА Регнум, в Севастополе 22 сентября объявляли ракетную опасность. Сигнал тревоги звучал в Севастополе и вечером 21 сентября. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о срабатывании в Севастополе систем противовоздушной обороны. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.