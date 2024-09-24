Киев, 24 сентября, 2024, 19:23 — ИА Регнум. На одном из крупнейших форумов в интернете опубликовано сообщение о продаже базы данных украинских призывников в возрасте от 18 до 25 лет, передаёт 24 сентября «РИА Новости».

kyivcity. gov. ua

По этим данным, неизвестный продавец утверждает, что у него есть 678 тысяч строк данных будущего призыва жителей Украины указанного возраста.

В списке, предположительно, указаны фамилии, имена, отчества, даты рождения, адреса регистрации, телефонные номера и военкоматы, к которым относится тот или иной призывник.

Продавец зарегистрировался на данном форуме 23 сентября, а базу готов продать за 3 тыс. евро «или что-либо интересное», сказано также в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в мае киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Украинские СМИ ежедневно сообщают о попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержать мужчин для мобилизации.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого «гитлерюгенда». Для этого в Киеве захотели снова снизить призывной возраст, подчеркнул Путин.