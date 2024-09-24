Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден пообещал не прекращать поддерживать Украину до наступления «справедливого и долгосрочного мира».

Global Look Press/Chris Kleponis — Pool via CNP/Keystone Press Agency

«Я знаю свой ответ. Мы не можем позволить себе отвернуться и не откажемся от поддержки Украины до момента, пока она не добьется устойчивого и справедливого мира», — сказал он, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Во время выступления глава Белого дома несколько раз упомянул Россию в контексте украинского конфликта. Также Байден заявил, что руководство РФ якобы стремилось к «развалу НАТО», который «удалось предотвратить». Никаких доказательств по этому поводу президент США не привёл.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Вашингтон будет поддерживать Киев вне зависимости от результатов ноябрьских выборов главы Белого дома.

При этом в самом Киеве имеют претензии к обсуждаемому в НАТО плану помощи на 100 млрд долларов. Авторы публикации британской газеты The Financial Times отметили, что данный план фактически не предусматривает новых поступлений, поскольку дублирует уже оказанную ранее поддержку.