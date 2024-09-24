США, 24 сентября, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Самолёт Як-50 советского производства столкнулся с другим воздушным судном в американском штате Калифорния. Об инциденте сообщает портал Aviation Safety Network.

Global Look Press/Zou Zheng/XinHua

Выпущенный в 1984 году Як-50 врезался в частный самолёт Beechcraft S35 Bonanza производства США в зоне разбега муниципального аэропорта Уотсонвилл. Это произошло 20 сентября, вскоре после полудня по местному времени.

На борту советского самолёта находился один человек. Он не пострадал, а вот воздушное судно получило существенные повреждения.

Инцидент с самолётом КБ Яковлева — второй в Калифорнии за последние дни. Неподалёку от города Ланкастер 22 сентября в воздухе столкнулись Як-52 и учебно-тренировочный самолёт Nanchang CJ-6A китайского производства, сообщал канал NBC Los Angeles.

Отмечалось, что самолёты совершали совместный полёт. После столкновения один смог приземлиться, второй разбился о землю. Пилот, управлявший китайским самолётом, погиб.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября в Зимбабве потерпел крушение вертолёт, на котором должен был лететь президент страны Эммерсон Мнангагва. На борту находились только члены экипажа, погибших не было. К крушению привела техническая неисправность, авиационные власти расследуют инцидент.