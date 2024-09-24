Москва, 24 сентября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Комитет Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддержал проект о возврате полной стоимости авиабилета участникам спецоперации в случае отказа от полёта из-за призыва на службу по мобилизации или прохождения военной службы по контракту.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Учитывая, что изменения, предлагаемые авторами законопроекта, имеют высокую общественную значимость, а замечания, высказанные правительством РФ, могут быть устранены при подготовке законопроекта к принятию во втором чтении, комитет считает возможным рекомендовать Госдуме принять в первом чтении проект федерального закона», — сказано в заключении комитета.

В отзыве правительства говорится, что благодаря принятию законопроекта снизится финансовая нагрузка на граждан, которые исполняют гражданский долг в зоне проведения спецоперации.

Кабмин также отметил, что для исключения правовой неопределённости в данном проекте следует предусмотреть обязательное документальное подтверждение обстоятельств, из-за которых гражданин отказался от перелёта.

Данный законопроект был внесён в Госдуму группой депутатов от ЛДПР.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, защищающий выплаты за участие в СВО от списания при банкротстве граждан. Документ защитит от списания по долгам денежные выплаты гражданам в связи с их участием в боевых действиях, в том числе в контртеррористических операциях и заданиях за пределами России.