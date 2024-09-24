Москва, 24 сентября, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Слабая магнитная буря накроет Землю 25 сентября, такой прогноз опубликован на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Phys.org Магнитная буря

Учёные ожидают, что возмущение магнитного поля планеты начнёт усиливаться в районе полудня по московскому времени и достигнет уровня G1 (слабая магнитная буря) в период с 15:00 до 18:00.

Как сообщало ИА Регнум, магнитная буря, доходившая до максимального уровня, обрушилась на Землю 17 сентября после прохождения недавно выброшенного Солнцем облака плазмы. Из-за бури в западном полушарии, в том числе в Канаде и северных штатах США, наблюдались очень сильные полярные сияния. Россия в зону сияний не попала. Одну из самых сильных вспышек на Солнце с 2017 года зафиксировали 14 сентября.

По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачёва, в XXI веке индекс солнечного цикла, указывающий на запасённую звездой энергию, увеличился вопреки прогнозам учёных. Он отметил, что все модели говорили о приближении к 100-летнему минимуму, но в действительности активность Солнца выше почти вдвое. Богачёв пояснил, что в нынешнем веке Солнце могло войти в новый 100-летний цикл роста, но для подтверждения этой гипотезы пока не хватает данных.