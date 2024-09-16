Москва, 16 сентября, 2024, 12:54 — ИА Регнум. В XXI веке цикл активности Солнца увеличился, вопреки прогнозам учёных. Об этом 16 сентября рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.

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«Высокий индекс говорит о том, что текущий цикл, который ожидался очень слабым, в действительности намного сильнее прогнозов. Почему так, не очень понятно, так как по всем моделям мы сейчас должны быть где-то около 100-летнего минимума. А по факту активность выше почти в два раза», — заявил он.

По словам учёного, которые привело РБК, в нынешнем веке Солнце могло войти в новый 100-летний цикл роста, однако такую гипотезу можно будет подтвердить только наблюдая за светилом в течение года.

Богачёв уточнил, что в данный момент такая солнечная активность не приведёт ни к каким последствиям и 2024 год продолжит оставаться годом активного Солнца.

«Год как был высоко активным, так и останется. Активность точно от этого не упадёт, но и не вырастет сильно — просто и так на высоком уровне», — добавил он.

Отмечается, что индекс солнечного цикла измеряют по числу пятен, наблюдаемых в течение месяца на обращенной к Земле стороне светила, и на данный момент он составляет 215, однако этот показатель не является каким-то особенным.

Как сообщало ИА Регнум, в середине августа на Солнце произошло пять мощных вспышек, одна из которых была высочайшего класса Х. При этом во время мощной вспышки наблюдалось нарушение КВ-радиосвязи.

Ранее, 6 августа, на Солнце наблюдались две мощные вспышки самого высокого класса, которым предшествовала серия средних взрывов, которые произошли на краю солнечного диска. По словам экспертов, светило, судя по всему, выходит на непрерывный режим активности.