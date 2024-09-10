Москва, 10 сентября, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Участники московских сезонных фестивалей передали продукты питания для участников спецоперации, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Сайт Сергея Собянина

Среди переданных продуктов — различные виды варенья, мёд, травяные сборы и чаи. В тексте уточняется, что помощь бойцам оказали участники городских гастрономических фестивалей «Вкусы России», «Лето в Москве. Мороженое и сладости — 2024», а также форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Помимо продуктов питания, в зону проведения СВО отправляют и другие товары, например, устройства для борьбы с беспилотниками.

«Был запрос, когда начались военные действия в Курской области, на корм для собак и переноски для домашних животных. Иногда это просто какие-то бытовые вещи, бытовая химия, салфетки», — поделилась участник одного из фестивалей Анна Сучкова.

Производитель продуктов питания из Карачаево-Черкесской Республики направил участникам спецоперации мёд и 500 кг варенья из апельсинов, шишек и мандаринов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что более 60 столичных некоммерческих организаций (НКО) помогают военнослужащим — участникам специальной военной операции и их семьям. Он рассказал, что НКО создают одежду для военнослужащих, проводят различные реабилитационные мероприятия и терапевтические занятия.