Минск, 24 сентября, 2024, 16:22 — ИА Регнум. В Белоруссии в структуре министерства обороны республики создадут народное ополчение. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на Обуз-Лесновский военный полигон в Брестской области.

Сайт президента Белоруссии

По словам главы государства, новая военная структура необходима для того, «чтобы человек, который не попадает в армию, но владеющий оружием, мог защитить дом». Целью создания народного ополчения является увеличение численности личного состава Вооружённых сил Белоруссии в случае начала боевых действий.

«Госсекретарю задача поставлена железно, чтобы всё было проверено не для показухи, начиная от народного ополчения до вооружённых сил», — передаёт слова Лукашенко местное агентство БелТА.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября президент Белоруссии призвал готовиться к войне, чтобы её избежать. Вместе с тем белорусский лидер отметил, что какой бы острой ни была обстановка вокруг Белоруссии, тенденций к развязыванию войны против республики в настоящее время не наблюдается.

Ранее Лукашенко заявлял, что нападение на его страну повлечёт за собой начало третьей мировой войны. Глава государства подчеркнул, что Белоруссия готова ответить в случае внешней агрессии. Он призвал не воспринимать миролюбие белорусского народа как слабость.