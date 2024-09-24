Харьков, Украина, 24 сентября, 2024, 16:36 — ИА Регнум. ВС России держат под огневым контролем пути снабжения украинских войск возле посёлка Кругляковка в Харьковской области. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Бои за освобождение нашей территории продолжаются. На данный момент под огневым контролем ВС РФ пути снабжения украинских войск в районе населённого пункта Кругляковка», — приводят «РИА Новости» слова Ганчева.

Вместе с этим он сообщил о попытках ВСУ усилить свою группировку на упомянутом направлении, однако артиллерия и авиация ВС РФ препятствуют этому.

Кроме того, по данным Ганчева, российские войска проводят сложную тактическую и огневую работу по освобождению Волчанска. По его словам, бои в районе города идут «за каждый дом».

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября Минобороны РФ доложило об ударе по пункту временной дислокации ВСУ в районе Купянска. По данным ведомства, в результате удара потери противника составили до 40 военнослужащих, а также «до пяти единиц вооружения, военной и специальной техники». Удар был нанесён самолётом оперативно-тактической авиации с применением бомбы ОДАБ-1500.

12 сентября российский Су-34 нанёс удар по пункту дислокации ВСУ под Купянском. Выявленную цель уничтожили бомбой ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в ведомстве.