Гагра, Абхазия, 24 сентября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Государственный музей Абхазии временно закрыл посещение выставки, на которой был выставлен портрет террориста Шамиля Басаева с подписью «Герой Абхазии», сообщает 24 сентября РБК.

abgosmuzei.ru

Накануне Telegram-канал Hard Blog сообщил о том, что в абхазском музее появился портрет Басаева. Уточнялось, что сам музей был восстановлен на средства, полученные из России.

В российском посольстве в Сухуме заявили, что считают демонстрацию портрета террориста недопустимой. Руководство площадки после этого пообещало «в кратчайшие сроки исправить сложившуюся ситуацию».

В 1992 году Басаев принимал участие в боевых действиях между Абхазией и Грузией на стороне первых. Он был заместителем министра обороны непризнанной республики и получил звание «Герой Абхазии». Также Басаев был одним из основных организаторов целого ряда терактов на территории России. Он был убит в 2006 году в результате подрыва грузовика в Ингушетии.

Российские правоохранительные органы продолжают выявлять членов банды Басаева. Так, Следственный комитет 3 июня проинформировал о задержании жителя Москвы Хамзата Зоева, который в составе банды Басаева участвовал в нападении на город Будённовск 14 июня 1995 года.