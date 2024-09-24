Москва, 24 сентября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. На одном из форумов в интернете продают базу данных украинских призывников. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Как отмечается в публикации, неизвестный пользователь заявил, что у него есть 678 тыс. строк данных будущего призыва молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. В списках указаны Ф. И. О., а также даты рождения, адреса регистрации, телефонные номера и ТЦК (аналог военкомата), к которому относится призывник. За данные неизвестный просит €3 тыс. или «что-либо интересное». Его аккаунт был зарегистрирован на сайте 23 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ подразумевает ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказаний за уклонение. Кроме того, уточнили категории лиц, подлежащих мобилизации. Теперь повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному, в случае если сотрудники ТЦК не застанут его дома. Также ввели обязательное ношение военного билета для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. За нарушение предусмотрен штраф либо силовой привод в ТЦК.

Ранее Зеленский подписал ещё один ужесточающий мобилизацию закон. В соответствии с новыми правилами признанные «ограниченно годными» военнообязанные теперь обязаны проходить повторную проверку врачебной комиссии в течение девяти месяцев, после чего их определят в окончательную категорию — «годен» или «не годен».