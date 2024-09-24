Москва, 24 сентября, 2024, 15:04 — ИА Регнум. В Москве 14 паркам в 2024 году исполняется больше 50 лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Стоян Васев/ТАСС сад «Эрмитаж»

Он отметил, что 130 лет назад был основан сад «Эрмитаж», в котором проходят различные культурные мероприятия, концерты, а также спектакли и фестивали. За годы своего существования он стал одним из самых любимых мест отдыха москвичей и гостей столицы.

Собянин написал, что Таганскому парку исполняется 90 лет. На его территории расположены каток и стадион, на которых начинали свою спортивную карьеру футболисты Константин Бесков и Алексей Хомич, а также чемпион СССР по теннису Николай Озеров и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

История усадьбы Воронцово насчитывает пять столетий. По словам мэра, на её территории находятся бывшие усадебные строения, каскад прудов, дубовая роща, Итальянский и Китайский сады.

Также более 50 лет исполняется музею-заповеднику «Коломенское», парку «Сокольники», Измайловскому парку и некоторым другим местам Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, за 12 лет в столице создали и обновили более 1000 парков и скверов. По словам Собянина, в ближайшие годы в Москве проведут обновление больших московских парков. Уже полным ходом идут работы в парке имени Горького, «Сокольниках» и Коломенском.