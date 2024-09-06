Москва, 6 сентября, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Руководство Москвы за последние 12 лет создало и обновило более тысячи парков и скверов, предоставив таким образом уникальные возможности для досуга и отдыха жителям, заявил 6 сентября мэр столицы Сергей Собянин.

Алексей Майшев/РИА Новости Природно-ландшафтный парк «Зарядье» в Москве

«Сегодня в пешей доступности от парков живут 90% жителей нашего города. Парки стали уникальными центрами притяжения для москвичей всех возрастов», — написал он в личном блоге.

В качестве примеров Собянин привёл парки «Зарядье», «Марьинский ручей», «Ходынское поле», «Всехсвятская роща», «50-летия Октября», парк Северного речного вокзала и детский Черкизовский парк.

В ближайшие годы в Москве проведут обновление больших московских парков. Уже полным ходом идут работы в парке имени Горького, Сокольниках и Коломенском. Следующими будут Измайловский, Кузьминки-Люблино и Фили.