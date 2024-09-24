Фирмой — производителем дихлофоса из дела о смерти 4 детей владеет депутат
Компания из дела о гибели 4 детей, производящая дихлофос, принадлежит депутату из Новосибирска
Красноярск, 24 сентября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Генеральным директором компании, производящей дихлофосы, один из которых мог стать причиной смерти четверых детей в Красноярском крае, является 75-летний депутат Законодательного собрания Новосибирской области Виктор Кушнир. Компания долгие годы занимает лидирующие позиции на рынке дезинфекторов.
Отравление аэрозольным препаратом от насекомых «Варан» остаётся одной из основных версий инцидента в селе Красная Сопка. Данный товар производит компания АО «Сибиар», собственником и генеральным директором которой является 75-летний Виктор Кушнир.
Компания «Сибиар» более 30 лет занимается производством парфюмерных и косметических средств, а также дезинфекторов от паразитов. На сайте компании сказано, что в год они производят около 140 000 000 различных аэрозолей. В 2023 году доход компании составил 7,7 млрд рублей.
Евгений Кушнир — почётный химик РФ, кандидат экономических наук и депутат партии «Единая Россия».
Редакция ИА Регнум попыталась связаться с депутатом и его сыном Евгением, который занимает в компании должность директора по снабжению, но они не ответили на звонок и, прочитав сообщение, оставили его без ответа. Директор по производству компании также заблокировал телефон и не ответил на сообщения.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края четверо детей скончались от отравления, поужинав курицей и пельменями из магазина.
Правоохранители возбудили по этому факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).
Накануне дня трагедии, когда семейная пара и четверо детей почувствовали себя плохо, дом обрабатывали аэрозольным препаратом от насекомых. Прямое подозрение на то, что именно им отравилась семья, возникло в ходе экспертиз. Точную причину отравления помогут установить столичные эксперты. Проверочные мероприятия и следственные действия продолжаются.