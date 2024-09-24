Красноярск, 24 сентября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Генеральным директором компании, производящей дихлофосы, один из которых мог стать причиной смерти четверых детей в Красноярском крае, является 75-летний депутат Законодательного собрания Новосибирской области Виктор Кушнир. Компания долгие годы занимает лидирующие позиции на рынке дезинфекторов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Виктор Кушнир

Отравление аэрозольным препаратом от насекомых «Варан» остаётся одной из основных версий инцидента в селе Красная Сопка. Данный товар производит компания АО «Сибиар», собственником и генеральным директором которой является 75-летний Виктор Кушнир.

Компания «Сибиар» более 30 лет занимается производством парфюмерных и косметических средств, а также дезинфекторов от паразитов. На сайте компании сказано, что в год они производят около 140 000 000 различных аэрозолей. В 2023 году доход компании составил 7,7 млрд рублей.

Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Евгений Кушнир — почётный химик РФ, кандидат экономических наук и депутат партии «Единая Россия».

Редакция ИА Регнум попыталась связаться с депутатом и его сыном Евгением, который занимает в компании должность директора по снабжению, но они не ответили на звонок и, прочитав сообщение, оставили его без ответа. Директор по производству компании также заблокировал телефон и не ответил на сообщения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края четверо детей скончались от отравления, поужинав курицей и пельменями из магазина.

Правоохранители возбудили по этому факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Накануне дня трагедии, когда семейная пара и четверо детей почувствовали себя плохо, дом обрабатывали аэрозольным препаратом от насекомых. Прямое подозрение на то, что именно им отравилась семья, возникло в ходе экспертиз. Точную причину отравления помогут установить столичные эксперты. Проверочные мероприятия и следственные действия продолжаются.