Красноярск, 24 сентября, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Отравление аэрозольным препаратом от насекомых остаётся основной версией гибели детей в Назаровском районе Красноярского края, сообщает 24 сентября пресс-служба краевой прокуратуры в Telegram-канале.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«Аэрозольный препарат от насекомых — приоритетная версия отравления семьи из Назаровского района», — говорится в сообщении.

Накануне того дня, когда семейная пара и четверо детей почувствовали себя плохо, дом обрабатывали аэрозольным препаратом от насекомых. Прямое подозрение на то, что именно им отравилась семья, возникло в ходе экспертиз.

Точную причину отравления помогут установить столичные эксперты. Проверочные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в прокуратуре.

Ранее в краевом управлении СКР заявили, что в организме отца детей и одной из умерших девочек не нашли следов сыпучего инсектицидного средства от мух. Из дома, где проживала многодетная семья, на экспертизу отправили удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды, а также ветеринарные лекарственные препараты. Семья держала домашний скот.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября в селе Красная Сопка родителям и четверым детям, которые ели курицу и пельмени, стало плохо. В больнице в тот же день умерли девочка 6 лет и 13-летний мальчик. В следующие два дня скончались 11-летняя и 12-летняя девочки.

По предварительным данным, семья отравилась «неустановленным веществом с токсическим действием». Выяснилось, что дом обрабатывали дихлофосом. Со слов родителей, дети в это время играли на улице, после чего вернулись домой.

Специалисты Россельхознадзора выявили в сельском магазине, где семья купила продукты, нарушения ветеринарных требований. Роспотребнадзор нашёл нарушения на одной из фабрик, чьи пельмени могли стать причиной отравления семьи.