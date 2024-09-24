Иркутск, 24 сентября, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Пожилую женщину, подозреваемую в убийстве двух маленьких детей в Иркутске в 1999 году, задержали в Крыму. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила 24 сентября в Telegram-канале.

МВД России. Кадр из видео

Волк рассказала, что 77-летняя жительница Симферополя обратилась в органы МВД, чтобы восстановить утерянный паспорт. Проверявшие информацию полицейские нашли её имя в списке лиц, объявленных в розыск.

Женщина с такими же анкетными данными 25 лет назад, как установило следствие, убила в Иркутске двух своих внуков, мальчика и девочку, и пропала. Расследование уголовного дела прекратили после того, как в 2001 году за фигурантку ошибочно приняли мёртвую женщину, найденную в этом же городе.

«В связи с новыми обстоятельствами назначена и проведена генетическая экспертиза. Её результат подтвердил, что заявительница и разыскиваемая женщина — это одно лицо», — пояснила Волк.

Пенсионерку задержали и доставили в Иркутск, где передали следственным органам. Расследование дела об убийстве возобновили, добавила она.

Двухлетний мальчик и четырёхмесячная девочка были убиты 19 сентября 1999 года в одной из квартир на улице Трилиссера в Иркутске. Тело мальчика нашла 29-летняя мать, когда вернулась домой. По квартире были разбросаны вещи, а девочка и 53-летняя бабушка исчезли, писали местные СМИ.

Милиционеры нашли тело девочки в квартире на следующий день, она лежала в куче белья и мусора. В убийстве, которое классифицировали как совершённое с особой жестокостью, заподозрили пожилую женщину. Родственники рассказали, что несколькими годами ранее ей поставили диагноз слаботекущая шизофрения. Предполагалось, что она могла бродить по городу, поэтому в Иркутске, как сообщали в МВД, провели «облаву на старушек» и задержали для проверки около 50 женщин. Подозреваемой среди них не было, и женщину объявили в федеральный розыск.