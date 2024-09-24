Москва, 24 сентября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Критика в адрес властей не то же самое, что оскорбления. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам 24 сентября, комментируя проект поправок к Уголовному кодексу РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Критика и оскорбления — это разные понятия. И поэтому, конечно же, власть не должна и не может быть свободной от критики», — сказал представитель Кремля.

По его словам, люди вправе критиковать госслужащих, которые должны работать на благо населения.

Как сообщало ИА Регнум, реальный срок за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ может составить до двух лет лишения свободы. Об этом говорится в проекте поправок к УК РФ, который разработал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Законопроект предлагает повысить меру ответственности по статье 298 о клевете в отношении представителей судебной системы и статье 319 об оскорблении представителей власти для случаев, когда преступления совершены с использованием интернета и СМИ. Кроме того, предлагается усилить санкции этих двух статей и статьи 297 о неуважении к суду.