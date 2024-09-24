Москва, 24 сентября, 2024, 05:18 — ИА Регнум. Реальный срок за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ может составить до двух лет лишения свободы. Об этом говорится в проекте поправок к Уголовному кодексу РФ, который разработал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюремный срок

Предлагается изложить в новой редакции ст. 319 УК, которая касается ответственности за публичное оскорбление представителя власти при исполнении. За такое преступление может грозить штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы до 460 часов или исправительные работы на срок до двух лет. В действующей редакции статьи за такое преступление грозит штраф до 40 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до года.

За аналогичные нарушения, но совершенные уже с использованием интернета или СМИ, предусмотрены в законопроекте более жёстокие наказания. За такое преступление может грозить штраф до 1 млн рублей с лишением права занимать определенные должности до трёх лет, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лёт или без такового.

Правительство уже одобрило эту инициативу.

Как сообщало ИА Регнум, глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина 3 сентября подала в суд иск о защите чести и достоинства на блогеров Юрия Дудя (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Артемия Лебедева. Она намерена отсудить у них 10 млн рублей в качестве компенсации.

После выхода интервью и негативной реакции Мизулиной Лебедев записал видеообращение, в котором извинился перед ней «за то, что в ходе его беседы с Дудём могло возникнуть ощущение оскорбления». Глава лиги заявила, что не принимает извинения, и пообещала включить видео в материалы иска.