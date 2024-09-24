Барнаул, 24 сентября, 2024, 10:42 — ИА Регнум. В Алтайском крае потерпел крушение легкомоторный самолёт. На борту находился только пилот, он не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

МЧС России

«Вблизи населённого пункта Верхозерное крушение потерпело воздушное судно СП-30, зацепив линию электропередачи», — говорится в публикации.

На снимках с места происшествия видно, что самолёт упал на кабину, следов серьёзных повреждений при этом нет.

В ведомстве добавили, что на данный момент на месте работают сотрудники МЧС.

14 сентября частный легкомоторный самолёт потерпел крушение в Рубцовском районе Алтайского края. На его борту находился один пилот, он погиб.

По факту происшествия Барнаульский следственный отдел Следственного комитета России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Как передавало ИА Регнум, в Подмосковье разбился самолёт Ан-2, погибли двое пилотов. Воздушное судно проходило испытательный полёт и потерпело крушение в районе аэродрома у посёлка Ватулино Рузского городского округа.