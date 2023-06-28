Москва, 28 июня, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Публикации в некоторых СМИ о том, что заместитель командующего объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин мог заранее знать о попытке вооружённого мятежа, — это спекуляции и пересуды. Об этом 28 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС Сергей Суровикин

«Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что такие высказывания являются примером подобных спекуляций и пересудов.

Ранее американское издание New York Times со ссылкой на знакомых с разведданными чиновников США написало, что Суровикин якобы заранее знал о планах ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным предпринять попытку вооружённого мятежа.

Как сообщало ИА Регнум, днём 24 июня генерал Суровикин обратился к бойцам «Вагнера» с призывом остановить мятеж и разрешить ситуацию мирным путём. Он заявил, что прибыл для этого с передовой, и попросил ЧВК не играть на руку врагам России в тяжёлое время. Также генерал призвал участников мятежа подчиниться воле президента России Владимир Путина и остановить движение своих колонн.