Москва, 24 июня, 2023, 05:59 — ИА Регнум. Генерал армии Сергей Суровикин обратился к командирам и бойцам частной военной компании «Вагнер» остановить мятеж и разрешить ситуацию мирным путём.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Суровикин

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815217" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Генерал армии Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» остановить мятеж

В видеообращении генерал сказал вагнеровцам, что «мы одной крови, мы воины, вместе воевали». Суровикин рассказал о своём прибытии с передовой и попросил военных не играть на руку ВСУ в тяжёлое время для страны.

Генерал сказал, что, пока не поздно, нужно подчиниться воле президента России Владимир Путина, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения, а затем решить все проблемы только мирно под руководством Верховного главнокомандующего.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооружённого мятежа. О начале производства сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Ему грозит срок заключения от 12 до 20 лет.

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности пояснили, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесённых Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям его частной компании не соответствует действительности и является информационной провокацией.