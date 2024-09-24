Хельсинки, 24 сентября, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Финляндия вернёт в Китай двух панд до конца 2024 года. Об этом 24 сентября сообщает финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на руководство зоопарка Эхтяри.

Matti Matikainen/XinHua/Global Look Press

Как уточняется в публикации, панды находятся в стране с 2018 года на условиях 15-летнего договора аренды. Причиной такого решения стала совокупность многих факторов, в том числе сокращение ежегодного числа туристов, а также значительный рост инфляции и процентных ставок. Из-за тяжёлых финансовых обстоятельств зоопарк не может позволить себе содержать этих животных далее, поэтому их возвратят в Китай до конца этого года.

Панды считаются неофициальным символом Китая и находятся под защитой государства. Пекин с 1984 года передаёт животных другим государствам в аренду.

Как сообщало ИА Регнум, две панды по кличке Юньчуань и Синьбао отправились из Китая в зоопарк Сан-Диего в США. Панд доставили в Соединённые Штаты из международного аэропорта Шуанлю города Чэнду чартерным авиарейсом.