Пекин, 26 июня, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Две панды по кличке Юньчуань и Синьбао 26 июня отправились из Китая в зоопарк Сан-Диего в США, сообщило Центральное телевидение Китая.

Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Автотранспорт с краснокнижными животными выехал из Китайского центра охраны и исследования больших панд, находящегося в провинции Сычуань.

«Панд доставят в США из международного аэропорта Шуанлю города Чэнду чартерным авиарейсом. Это событие станет новым этапом китайско-американского сотрудничества в области охраны больших панд», — отмечалось в эфире.

Панда по кличке Синьбао — самка. Она родилась 23 июля 2020 года. Канал отметил, что характер у зверя ласковый и смышленый. Юньчуань — самец, родившийся 28 июля 2019 года. Его характеризуют как умного и активного.

После прибытия в американский зоопарк ещё порядка трёх месяцев с пандами будут работать китайские специалисты. Они останутся в США, чтобы помочь животным адаптироваться к среде обитания.

В начале года представитель государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Чжан Юэ сообщил, что численность больших панд в дикой природе увеличилась с 1100 особей в 1980-х до почти 1900 особей в 2024 году.

Панды считаются неофициальным символом Китая и находятся под защитой государства. Пекин с 1984 года передаёт другим государствам животных в аренду. Их отправка в разные страны уже стала традицией, которую нередко называют «панда-дипломатией».

Как сообщало ИА Регнум, в Московском зоопарке планируют снова свести Панд Жуи и Диндин. Гендиректор Светлана Акулова в апреле отметила, что у зоологов есть надежда на появление двойни у этой пары. В течение года панды могут размножаться только один раз. Это может произойти в течение трёх дней. Она напомнила, что сейчас у пары есть медвежонок Катюша. Снова свести Диндин и Жуи можно будет, когда детёныш подрастёт.

В ноябре 2023 года Китай забрал больших панд, проживших 23 года в зоопарке Вашингтона. Мэй Сян и Тянь Тянь доставили в Смитсоновский национальный зоопарк в 2000 году в рамках программы по исследованиям и разведению панд. В 2020 году у них родился детёныш по имени Сяо Цицзи, которого теперь отправили в Китай вместе с родителями.