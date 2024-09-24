Москва, 24 сентября, 2024, 03:02 — ИА Регнум. Помехи на экранах телевизоров от нескольких секунд до 22 минут в сутки могут появляться в российских регионах с 27 сентября до 21 октября. Это будет связано с сезонной солнечной интерференцией. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Телевизор

«В течение примерно трёх недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки будут выстраиваться в одну линию», — пояснили специалисты, добавив, что ретранслятор будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, которое может заглушить полезный сигнал от спутника.

Помехи будут выглядеть как внезапное рассыпание или замерзание картинки на экране, это очень короткое солнечное воздействие «само пройдёт». Специалисты посоветовали, выключить и через пару минут включить телевизор или приставку. В случае, если вдруг приём не восстановился, нужно заново запустить автопоиск телеканалов в меню.

Как сообщало ИА Регнум, глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв рассказал, что в XXI веке цикл солнечной активности увеличился, вопреки прогнозам учёных. По его мнению, Солнце могло войти в новый 100-летний цикл роста, однако эту гипотезу можно будет подтвердить, только наблюдая за светилом в течение года.

В середине августа на Солнце произошло пять мощных вспышек, одна из которых была высочайшего класса Х. В ходе последней наблюдалось нарушение КВ-радиосвязи.