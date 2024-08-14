Москва, 14 августа, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Учёные зарегистрировали 14 августа пять мощных вспышек на Солнце, одна из них была высочайшего класса Х, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Global Look Press/CHROMORANGE

«14 августа в 09:40 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3784 (N13E04) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 58 минут», — сообщили в институте.

Отмечается, что мощная вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.

Также на Солнце были зарегистрированы вспышки М1.3, М1.2, М4.2 и М4.4, первая из них произошла 14 августа в 01:45 мск.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа на Солнце произошли две мощные вспышки самого высокого класса, которым предшествовала серия средних взрывов, сообщила Лаборатория солнечной астрономии. Оба взрыва зафиксировали на краю солнечного диска. Солнце, судя по всему, выходит на непрерывный режим активности, отметили эксперты.

В ночь на 8 июля учёные зарегистрировали пять сильных вспышек на Солнце. Так, одна из них (вспышка M1.5) произошла в 00:59 мск и длилась 10 минут. В 02:23 мск произошла вспышка M1.0 продолжительностью 18 минут. В южной полусфере на восточном лимбе учёные также зарегистрировали вспышки M2.5, M1.1 и M1.3.