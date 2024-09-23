Москва, 23 сентября, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 6 ноября рассмотреть вопрос увеличения единовременной выплаты педагогам по программе «Земский учитель». Об этом говорится в опубликованном 23 сентября на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

РИА Новости / Сергей Бобылев

«Правительству РФ рассмотреть вопросы и представить предложения об увеличении размера единовременной компенсационной выплаты учителям в рамках программы «Земский учитель», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, в июне на встрече с жителями Дальнего Востока глава государства обещал подумать над вопросом расширения программы «Земский учитель» на преподавателей дополнительного и дошкольного образования.

В ходе встречи министр по делам Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что реализация программ «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер» за четыре года помогла привлечь на Дальний Восток 3000 специалистов.