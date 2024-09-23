Горловка, ДНР, 23 сентября, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Мирная жительница получила ранения в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооружённых формирований Украины в посёлке Озеряновка 21.09.2024 года ранена мирная жительница Горловки», — написал он в своём Telegram-канале.

23 сентября военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра 155 миллиметров образца НАТО. Некоторые удары были нанесены кассетными снарядами. Последняя атака прошла в 16:05 мск, под огнём ВСУ оказался центр города.

По данным Минобороны на 22 сентября, ВСУ за сутки 57 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив суммарно 168 единиц различных боеприпасов. На донецком направлении зафиксировано восемь обстрелов, на горловском — 49 обстрелов. В результате произошедшего погиб один мирный житель, ещё девять человек получили ранения.

Система ПВО России 22 сентября в ночное время обезвредила над российской территорией в общей сложности 15 украинских беспилотников. В небе над Ростовской областью удалось сбить четыре вражеских дрона, в Курской области — два, а также по одному — в Астраханской, Белгородской и Воронежской областях.

Ещё шесть беспилотников военные обезвредили над акваторией Азовского моря.