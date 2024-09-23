Москва, 23 сентября, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Работы по благоустройству двух участков московского парка «Яуза» выполнены почти на 90 процентов, сообщил 23 сентября заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

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Парк граничит с 10 районами, где проживают более 1 млн человек, а преобразования в зоне отдыха проводят с учетом пожеланий горожан, напомнила пресс-служба мэрии.

«В этом году проводим благоустройство ещё двух участков парка «Яуза»: обновляем пространства вдоль Тенистого проезда и выполняем второй этап работ на территории вдоль Сельскохозяйственной улицы. В настоящее время проект завершён почти на 90 процентов», — сказал Бирюков.

На участке парка, в частности, благоустроили территорию около беседки-ротонды «Храм воздуха», отремонтировали пять «горбатых» мостиков, установили лавочки, сделали мостовой переход через Яузу, привели в порядок детскую площадку, обустроили экотропу и лестничные спуски. Завершается прокладка инженерных сетей и монтаж системы освещения, ведётся ремонт дорожек, установка лавочек, пергол и велопарковок, отметила пресс-служба.

Кроме того, на участке вдоль Тенистого проезда проложили кабельную канализацию, завершается обустройство дорожек, по периметру установлены опоры для камер видеонаблюдения, подготовлены основания для детских и спортивных площадок, рассказал Бирюков.

Как передавало ИА Регнум, ранее в сентябре заместитель мэра проинформировал, что специалисты приступили к работам по реабилитации Ивановских прудов на востоке Москвы. Сейчас водоёмы, расположенные внутри сложившейся жилой застройки, находятся в неудовлетворительном состоянии, отметил он. Общая площадь прудов, которые будут очищены, составляет 1,3 га. Кроме того, для рыбаков на нижнем пруду установят две дополнительные площадки.

Также в сентябре мэр столицы Сергей Собянин сообщил о завершении благоустройства территории у прудов на Чертановской улице. Водоёмы были очищены от ила, а у прудов появился единый пешеходный маршрут, в состав которого вошли в том числе несколько озеленённых территорий.