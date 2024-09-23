Симферополь, 23 сентября, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Жителя Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы за подготовку убийства министра курортов и туризма республики по заданию Киева, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Кадр из видео Следственного комитета

«Приговором суда мужчина признан виновным в инкриминируемых деяниях и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 350 тысяч рублей», — сказано в публикации СК РФ.

В СК уточнили, что суд признал жителя Крыма виновным в содействии подготовки убийства, а также в незаконном приобретении, хранении, транспортировке огнестрельного оружия и взрывных устройств. Указанные преступления совершила группа лиц по сговору.

Сообщается, что летом 2022 года представитель Службы безопасности Украины (СБУ) планировал совершить преступления против высокопоставленных чиновников Крыма. Он уговорил жителя посёлка Советский помочь ему.

Куратор, находящийся за границей, предложил мужчине деньги за подготовку убийства министра туризма республики. Также заказчик пообещал предоставить ему информацию о том, как скрыться после преступления.

После получения части оплаты уроженец Крыма незаконно приобрёл пистолет Glock с патронами и взрывные устройства. Однако его планы раскрыли сотрудники ФСБ. 9 сентября 2022 года мужчину задержали в Феодосии с оружием, которое он планировал применить для убийства.

Ранее Верховный суд Республики Крым приговорил к 11 годам колонии строго режима украинского гражданина, который по заданию сотрудника СБУ осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации российских военных в Запорожской области для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов.