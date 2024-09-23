Москва, 23 сентября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 25 сентября может достигнуть 25 градусов тепла, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Температура к среде-четвергу будет до +19…+25 °С. То есть наступает бабье лето. Будет без осадков, малооблачная погода», — сообщил специалист.

Ночь на 23 сентября оказалась самой холодной в этом сезоне. По данным базовой метеостанции ВДНХ, в некоторых районах температура составила до минус двух градусов. По версии специалиста, именно понедельник 23 сентября и останется самым холодным на этой неделе.

По прогнозу, тёплая погода продержится недолго, ведь к выходным температура снизится и, возможно, пойдут дожди.

Как передавало ИА Регнум, сегодня руководитель Гидрометцентра пообещал аномально долгий бархатный сезон на юге России. По его прогнозу, температура воздуха ожидается около нормы, но поскольку это юг и нормы там высокие, то погода установится «просто замечательная». Воздух будет прогреваться до +22…+27 градусов, а вода оставаться тёплой.