Вашингтон, 23 сентября, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Встреча президента США Джозефа Байдена и президента Объединённых Арабских Эмиратов, шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна состоится 23 сентября в Вашингтоне. Об этом на регулярном брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС

На повестке встречи обсуждение таких важных вопросов, как расширение сотрудничества в области высоких технологий, космоса и энергетики, а также региональной повестки, в том числе ситуации в секторе Газа и двусторонних отношений.

Кирби указал, что Абу-Даби играет крайне важную роль в урегулировании гуманитарного кризиса в анклаве.

Также представитель Белого дома отметил, что это первый визит президента ОАЭ в Вашингтон. По словам Кирби, вице-президент США Камала Харрис проведет отдельную встречу с лидером ОАЭ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Соединённых Штатов Америки намерены ужесточить антироссийские санкции, в том числе за счёт новых ограничений в отношении экспорта энергоносителей из РФ. Кроме российских энергоносителей, речь идёт также о третьих странах, в числе которых Китай, Индия, Турция и ОАЭ. По мнению американских властей, упомянутые страны производят и экспортируют компоненты, которые якобы используются в оборонно-промышленном секторе РФ.

В свою очередь банки Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали отклонять платежи за электронные компоненты и потребительскую электронику, поступающие из России,