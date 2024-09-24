Десять легковых автомобилей и остекление шести квартир трёх многоквартирных домов повреждены в результате падения украинских беспилотников в городе Губкин Белгородской области. Как сообщил 23 сентября в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, предварительно, обошлось без пострадавших. Таким известием ознаменован наступивший 942-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

За 22 сентября вследствие обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 15 жителей Белгородчины, 13 их них находятся в стационарах.

«Двое — в крайне тяжёлом состоянии», — уточнил глава Белгородской области.

Ракетная опасность объявлялась в Воронежской и Курской областях. В Ростовской области в районе Каменска-Шахтинского около полуночи произошло возгорание сухой растительности после падения обломков сбитых БПЛА.

Тем временем бойцы бригады морской пехоты группировки войск «Север» отбили укреплённые позиции ВСУ в приграничном районе Курской области и уничтожили боевую технику украинских боевиков, зачистив все окопы и блиндажи.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3918041" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа морпехов группировки войск «Север» в курском приграничье

Найденные трофеи, среди которых есть боеприпасы, российские военные пообещали отправить врагу обратно.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.