Канберра, 23 сентября, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Дополнительные 10 миллионов долларов в ответ на гуманитарный кризис в секторе Газа и на Западном берегу намерена выделить Австралия. Об этом говорится в заявлении, размещенном 23 сентября на сайте МИД страны.

Австралия

«Австралия продолжает настаивать на прекращении огня, на том, чтобы гуманитарная помощь дошла до остро нуждающихся жителей Газы, и на освобождении заложников», — пояснила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Как уточнила глава МИД Австралии, финансирование поступит в ЮНИСЕФ и ЮНФПА для оказания жизненно важной помощи жителям Газы, особое внимание уделят женщинам и девочкам.

Таким образом, общая сумма выделенных Австралией средств на гуманитарную помощь населению Газы достигнет 72,5 миллионов долларов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что более 460 тысяч детей в секторе Газа вакцинированы от полиомиелита в рамках кампании, организованной Объединёнными Арабскими Эмиратами при координации с ВОЗ, БАПОР и ЮНИСЕФ.

ВОЗ и ЮНИСЕФ потребовали семидневного перемирия в секторе Газа для проведения кампании по вакцинации. Позднее советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что Тель-Авив готов обеспечить только гуманитарный коридор для вакцинирующих групп, режим полного прекращения огня вводить не планируют.