Газа, Палестина, 9 сентября, 2024, 01:51 — ИА Регнум. Более 460 тысяч детей в секторе Газа вакцинированы от полиомиелита в рамках кампании, организованной Объединёнными Арабскими Эмиратами при координации с ВОЗ, БАПОР и ЮНИСЕФ. Об этом 8 сентября сообщило агентство WAM.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«ОАЭ объявили о завершении вакцинации более 460 тысяч детей для профилактики полиомиелита через восемь дней после начала кампании экстренной вакцинации в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцину от полиомиелита должны получить 640 тысяч детей. Кампания по вакцинации проводится при координации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Как передавало ИА Регнум, первый случай полиомиелита в секторе Газа выявили в прошлом месяце. 16 августа в министерстве здравоохранения Палестины заявили, что заболел 10-летний ребёнок из города Дейр-эль-Балах в центральной части палестинского анклава.

ВОЗ и ЮНИСЕФ потребовали семидневного перемирия в секторе Газа для проведения кампании по вакцинации. Позднее советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что Тель-Авив готов обеспечить только гуманитарный коридор для вакцинирующих групп, режим полного прекращения огня вводить не планируют.