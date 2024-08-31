Тель-Авив, Израиль, 1 сентября, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Информация о полном прекращении огня для проведения вакцинации от полиомиелита в секторе Газа не соответствует действительности. С опровержением 31 августа выступил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

Иван Шилов ИА Регнум Война, Израиль, сектор Газа

«Израиль обеспечит только гуманитарный коридор, через который будут проходить вакцинирующие группы», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, будут созданы ограниченные зоны, безопасные для проведения вакцинации в течение нескольких часов.

В офисе Нетаньяху подчеркнули, что Израиль заинтересован в предотвращении вспышки полиомиелита в секторе Газа и во всём регионе.

Как передавало ИА Регнум, продолжавшиеся на протяжении нескольких месяцев переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС не привели к достижению соглашения о прекращении военной кампании еврейского государства в секторе Газа. Стороны не смогли устранить разногласия относительно присутствия военнослужащих Израиля вдоль Филадельфийского коридора на границе между сектором Газа и Египтом. Кроме того, Тель-Авив выдвинул новое условие, предполагающее проверку перемещённых палестинцев, которые в случае прекращения огня вернутся на север палестинского анклава. ХАМАС отверг как это предложение, так и намерение Израиля сохранить часть контингента вдоль Филадельфийского коридора, потребовав включить в сделку постоянное прекращение огня и полный уход ЦАХАЛ с территории сектора Газа, сообщило 25 августа агентство Reuters.

По данным газеты The Wall Street Journal, глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар рассматривал новый раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газа как обман, который использовался Израилем, чтобы выиграть время для проведения военной кампании.