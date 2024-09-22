Брянск, 23 сентября, 2024, 02:16 — ИА Регнум. Режим ЧС ввели в агропромышленном комплексе власти Брянской области в связи с засухой и гибелью посевов. Соответствующий указ главы региона Александра Богомаза опубликован 22 сентября на сайте правительства Брянской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Засуха

В документе уточняется, что засуха привела к гибели посевов сельскохозяйственных культур на площади 21 тыс. гектаров.

«Постановляю признать событие, связанное с опасным агрометеорологическим явлением «Атмосферная засуха» на территории Брянской области, чрезвычайной ситуацией», — поясняется в указе.

Глава региона поручил создать оперативный штаб, который займётся вопросами, связанными с чрезвычайной ситуацией. Также предусмотрено проведение ежедневного мониторинга развития ситуации с предоставлением отчёта в штаб. В муниципальных образованиях создадут комиссии по решению вопрос, связанных с ЧС.

Главам районов предписывается провести оценку нанесённого сельхозпроизводителям ущерба и до 15 октября предоставить документы в аграрный департамент региона. Ответственность за выполнение указа возложена на заместителя губернатора Бориса Грибанова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в августе из-за засухи на территории муниципальных образований Республики Ингушетия вводили режим чрезвычайного положения. Такое решение местные власти приняли из-за гибели урожая в результате аномальной жары.

В текущем году в регионе установились аномальные температуры воздуха — от +35 градусов и выше, а также отсутствие осадков на протяжении более десяти дней подряд. Всё это пагубно отразилось на вегетации растений.

В июне в Ростовской области из-за гибели посевов режим повышенной готовности сменили на режим чрезвычайной ситуации. Губернатор региона Василий Голубев заявил, что из-за продолжительной почвенной засухи в области погибли, а также пострадали значительные площади посевов сельскохозяйственных культур.